Mercato OM : Milik vendu dès cet hiver ?

Le buteur de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik a vécu une première partie de saison en demi-teinte . Le président de l’OM Pablo Longoria a récemment discuté avec son agent pour évoquer son avenir. Un départ n’est semble-t-il pas complètement écarté…

Écarté des terrains pendant plusieurs mois après avoir subi une opération du genou, Arkadiusz Milik a eu beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau sur cette première partie de saison. L’Olympique de Marseille semblait même produire un jeu plus séduisant lorsque ce dernier soignait sa blessure au genou lors des premiers mois de compétition. Il semble toutefois difficile de se priver d’un buteur de cet envergure à l’Olympique de Marseille.

Un départ cet hiver lors du mercato est-il envisageable ? Il semblerait que la porte ne soit pas complètement fermée… D’après les informations du journal l’Equipe ce jeudi, l’OM serait ouvert à toute proposition surtout celle qui permettrait au club de réaliser de grosses plus-values. Le quotidien sportif précise ainsi que le polonais n’a pas vocation aa s’inscrire dans la durée à l’OM et qu’une offre d’un club prestigieux pourrait accélérer son départ… On rappelle que ce dernier est prêté à l’OM jusqu’en juin avec option d’achat obligatoire fixée à 10 M€.

Récemment on apprenait que la Juventus était toujours sur le coup. Les dirigeants marseillais n’ont toutefois reçu aucune proposition concrète à ce jour.

Idem concernant #Milik (#OM). Il y a bel et bien eu des discussions avec l’entourage de l’attaquant polonais, mais il n’y a rien de plus pour le moment. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 28, 2021

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis et Florent Germain évoquait récemment l’apport de l’international Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)