OM : Bamba Dieng connaît sa (lourde) sanction !

Après un geste dangereux, Cheikh Bamba Dieng a reçu un carton rouge dans les dernières minutes de la rencontre face à Reims. L’attaquant sénégalais est suspendu 4 matches dont un avec sursis.

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict. Dans les dernières minutes du match face au Stade de Reims, Cheikh Bamba Dieng a été expulsé à la suite d’un tacle dangereux réalisé sur Thomas Foket. La commission de discipline a décidé d’infliger une suspension de 4 matches dont un avec sursis à l’attaquant sénégalais.

Depuis son arrivée à l’OM, c’est la première fois que Cheikh Bamba Dieng reçoit un carton rouge. Un geste d’humeur à la suite d’un match au scénario frustrant pour les Phocéens. Suite à cette sanction, l’attaquant sénégalais purgera sa suspension lors des rencontres face à Chauvigny, lors du déplacement à Bordeaux ainsi que lors de la réception de Lille. En son absence, Jorge Sampaoli pourra tout de même compter sur la présence d’Arkadiusz Milik, de tous ses autres éléments offensifs et d’éventuels renforts.

On ne peut pas en vouloir à Bamba Dieng – Dimitri Payet

Au coup de sifflet final, le numéro 10 olympien s’est arrêté en zone mixte et a toutefois tenu à faire part de son mécontentement à l’encontre de l’arbitrage de François Letexier. Dimitri Payet a aussi tenu à prendre la défense de Cheikh Bamba Dieng.

« C’est sûr que le match était plutôt calme et c’est vrai qu’on a l’impression que par certaines mauvaises décisions ou certaines fois où l’arbitre nous parle pas très correctement, on s’énerve et on s’agace. Donc voilà, d’un coup ça dégénère. Après, ça tombe malheureusement sur Bamba Dieng mais je pense qu’on ne peut pas lui en vouloir parce qu’à cet âge là on peut avoir ce genre de gestes mais ça lui servira certainement d’expérience. Si ça avait été moi ça aurait été plus grave parce que j’ai de la bouteille on va dire. Mais c’est vrai que des fois les matchs dégénèrent et malheureusement on n’y est pour rien, on est dans le jeu et quand on perd ça n’arrange pas. Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement et d’autres moins, qui ne vous parlent pas du tout donc c’est comme ça, il faut s’adapter mais c’est pas évident. » Dimitri Payet – Zone mixte (22/12/2021)