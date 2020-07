Mercato OM : « Mitroglou, il va falloir payer pour le faire partir… »

Extrait du dernier numéro de l’Apéro Mercato, avec Benjamin Courmes et Yacine Youssfi. Le cas de Kostas Mitroglou est abordé, l’attaquant grec est poussé dehors par la direction…

Chaque jeudi, FCMarseille vous propose son Apéro Mercato. Dans une ambiance détendue en bord de la mer et en terrasse, les différentes rumeurs et infos mercato sont passées en revue. Le cas de Kostas Mitroglou est évoqué, l’attaquant a été proposé à Lorient mais aussi en Turquie, sans succès. Notre invité estime que l’OM va avoir du mal à lui trouver un point de chute…

je fais aussi confiance à Villas-Boas

« Au delà de ses performances, il a un gros salaire. Cela fait un an et demi qu’il ne joue plus, ses deux prêts à Galatasaray et au PSV se sont mal passés. Franchement cela va être compliqué de s’en débarrasser. Je pense qu’il va falloir payer pour le faire partir, il a peut être encore une cote d’amour en Grèce, à l’Olympiakos. <On peut espérer en payant une partie du salaire. Il n’était pas avec le groupe en stage au Portugal. Pour nuancer, le mercato international n’est pas ouvert, les championnats étrangers ne sont pas terminés… » Yacine Youssfi – source : FCMarseille

