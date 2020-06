Mercato OM : « Mitroglou/ Sertic /Abdennour, la Trinité du desastre »

Ce jeudi, pas de Débat Foot Marseille classique mais une petite émission avec Mourad Aerts qui nous a proposé son classement des meilleures (et pires) recrues de l’ère McCourt. Il est revenu sur un trio de recrue catastrophique a tous les niveaux…

Un trio de choc pour détruire les finances d’un club de foot

« Mitroglou, Sertic et Abdennour ont une note identique, ce sont des notes symboliques. Je voulais me baser sur quelque chose d’un peu plus concret. Mitroglou/ Sertic /Abdennour, la Trinité du desastre du recrutement marseillais. C’est vraiment trois mecs qui partagent des choses ensembles. Mitroglou et Abdennour arrivent au même moment, au mercato estival 2017 au tout dernier moment, des panics Buy. Abdennour et Sertic, leur particularité c’est que l’OM les a payé un an pour jouer zéro minute. Abdennour avait un gros salaire, et il a joué zéro minute. Sertic aussi est arrivé au dernier moment de mercato, mais il a servi a rien du tout avec moins de 1000 minutes joués. C’est vraiment un trio de choc pour détruire les finances d’un club de football. » Mourad Aerts – Source : DFM (04/06/2020)