Mercato OM : Mourinho a tout tenté pour ce joueur

Dans un entretien accordé à Goal, Jordan Veretout révèle que l’entraineur Portugais a essayé de le retenir à Rome, en vain.

Arrivé cet été en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout s’st rapidement adapté au contexte marseillais. En quelques semaines, il es devenu un élément essentiel de l’effectif marseillais. Ses récentes perfomances lui ont permis d’être sélectionner pour le dernier rassemblement de l’Équipe de France avant la Coupe du Monde. Dans un entretien accordé à Goal, le milieu français de 29 ans révèle qu’avant de signer à l’Olympique de Marseille, son entraineur à l’AS Roma, José Mourinho a tenté de le retenir, sans succès.

« J’ai passé trois saisons à la Roma, dont deux et demi à un très haut niveau. J’étais très heureux et j’ai bien travaillé sur le terrain. Puis les six derniers mois ont été compliqués, José Mourinho a fait tourner, il avait d’autres joueurs disponibles. C’est toujours difficile quand on passe d’un rôle de titulaire à celui de remplaçant. Je voulais changer cela aussi. J’ai 29 ans et je veux jouer au football. Quand Marseille est venu me présenter son projet, je voulais absolument partir, même si Mourinho voulait que je reste. Mais il a compris mon choix de partir, de rentrer en France, aussi pour ma famille. » Jordan Veretout – Source : Goal (27/09/2022)

Veretout manque un peu de verticalité

« Dans le système de jeu de Tudor, avec deux milieux à plat, je trouve Rongier et Veretout très bien. Ce qui manque aujourd’hui à Veretout selon moi, c’est un peu de vitesse. Je ne sais pas s’il était exactement dans le même registre de jeu lorsqu’il évoluait à l’AS Roma mais il pourrait être plus performant. Je le trouve quand même intéressant dans l’orientation du jeu, mais ça manque un peu de verticalité, ce que Valentin Rongier arrive à faire un peu mieux que lui à l’heure actuelle. » Cyril Astier – Source : Football Club de Marseille (19/09/2022)