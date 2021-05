Mercato OM : Mourinho pourrait jouer un mauvais tour à Longoria !

C’est l’un des dossiers symboliques que le président Pablo Longoria va devoir régler. Arek Milik va-t-il rester à l’OM cet été ? Plusieurs clubs sont sur les rangs et José Mourinho en aurait même fait sa priorité…

Vendredi dernier au micro de Canal+, Arek Milik s’est exprimé sur son avenir : « Ce n’est pas la vérité, c’est ce que disent les médias. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je suis heureux ici. J’ai un contrat à Marseille, je suis heureux. Ça dépendra du club aussi. En Italie, la presse parle beaucoup de football. Beaucoup de choses sortent pour mettre la pression sur les clubs, les joueurs… Est-ce que la rumeur du PSG est vraie ? Non. » D’autres clubs sont sur les rangs…

Milik pour succéder à Dzeko ?

Selon la presse italienne, « Arek Milik est une priorité de la Roma de Mourinho ». Le média Todofichajes affirme que Naples possède un pourcentage sur une revente de l’attaquant cet été. Mourinho, qui sera le coach de la Roma la saison prochaine, cherche un attaquant pour succéder à Dzeko, et Arek Milik serait le choix numéro un du coach portugais. Pablo Longoria va devoir se montrer convaincant pour réussir à conserver le buteur polonais même si l’OM aurait le « contrôle total sur ce dossier ».

Le joueur s’est aussi projeté sur la saison prochaine avec comme objectif une qualification en Ligue des Champions. Notre invité de DFM ce lundi Ludovic Leccese le voit partir à la Juve et notre journaliste Nicolas Filhol reste méfiant…

MILIK VERS LA JUVE ?

« En plus d’être supporter de l’OM je suis juventino et dans les forums de la Juve on ne parle que de Milik qui va venir. Les supporters veulent Milik, il s’est fait carrer à Naples, CR7 devrait quitter la Juventus pour Manchester, Milik est suivi. Vu les finances de l’OM, si demain ils mettent un gros billet, il sera un joueur de la Juve la saison prochaine. » Ludovic Leccese – source : Débat Foot Marseille (03/05/2021)

MILIK EST UN EXEMPLE, IL DOIT ÊTRE TON LEADER

« Rassuré par les propos de Milik ? Oui et non. Son discours est très beau mais c’est comme dans la politique, les promesses n’engagent que ceux qui les croient. Je suis encore un peu sceptique. Si ce n’est pas la Juve ça peut être l’Atlético, ça peut être Dortmund, ça peut être tellement de clubs. A partir du moment ou il y aura la Ligue des Champions et un gros chèque je pense que ça partira. L’OM n’a pas d’argent donc c’est compliqué. Après il y a autre chose qui m’intéresse dans ce que dit Milik, c’est le côté il faut que tout le monde soit à fond et avec du caractère. Car au-delà de ses qualités de footballeur, même s’il n’a pas été bon face à Strasbourg le collectif était mauvais donc c’est compliqué à son poste d’attaquant. C’est un exemple, il doit être ton leader. Il est sérieux, il bosse physiquement chez lui, il veut gagner, il veut que tout le monde tire dans le même sens. Il vaut mieux avoir un leader comme Milik plutôt que Payet ou Thauvin. » Nicolas Filhol – source : Débat Foot Marseille (03/05/2021)