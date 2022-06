Mercato OM : Moyens trop limités ? Sampaoli prêt à claquer la porte ?

Jorge Sampaoli l’avait clairement fait savoir avant la fin de la saison, il voulait disposer de moyens et d’une équipe compétitive afin de ne pas participer à la Ligue des Champions en mode touriste. Selon AS, le coach de l’OM ne serait pas satisfait des moyens proposés par McCourt et penserait à quitter le club…

Selon AS, « l’entraîneur argentin envisage de quitter le club en raison du manque d’investissement dans les transferts par le propriétaire, Franck McCourt, et en raison de l’incertitude qu’ils lui garantiront un projet compétitif pour disputer la prochaine Ligue des champions. » Le média espagnol précise que l’UEFA a demandé une analyse de ses résultats comptables et que la DNCG n’a pas encore validé les comptes de l’OM…

Sampaoli déçu du manque d’investissement de McCourt ?

Le journaliste Andrés Onrubia Ramos résume la situation : « Jorge Sampaoli n’est pas assuré de continuer à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur argentin veut des garanties sportives et le propriétaire du club, McCourt, ne les lui donne pas car il n’injecte pas d’argent dans le club. »

Jorge Sampaoli no tiene garantizada su continuidad en el Olympique de Marseille. El técnico argentino quiere garantías deportivas y el propietario del club, McCourt, no se las da porque no inyecta dinero en el club. La información, en @diarioas. https://t.co/u8YzUw9e40 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 22, 2022

AS rappelle que l’OM a enregistré les départs de William Saliba et Boubacar Kamara, deux des joueurs importants de Sampaoli la saison dernière, et ces derniers n’ont pas encore été remplacé à une semaine de la reprise. Axel Witsel était proche de signer mais l’OM n’a pas pu s’aligner sur la proposition de l’Atlético de Madrid car McCourt n’aurait pas voulu remettre la main à la poche. Comme il l’avait expliqué (voir ci-dessous), Sampaoli veut disposer d’une équipe compétitive pour bien figurer en Ligue des Champions. Sa relation avec le président espagnol serait encore au beau fixe, le coach serait surtout perplexe devant le manque de moyens disponibles. La décision de la DNCG attendue ce jeudi pourrait changer la donne…

Sampaoli avait mis les pieds dans le plat concernant la composition de son effectif si l’OM doit jouer la Ligue des Champions et attend clairement d’avoir des réponses sur les moyens et l’ambition du club pour la saison prochaine…

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)