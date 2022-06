Mercato OM : « La DNCG nous surveille et pourrait nous déranger… »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », notre invité Pierre Guille et Jean-Charles De Bono reviennent sur la situation complexe de l’OM, qui attend le feu vert de la DNCG pour pouvoir commencer son mercato.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au passage de l’OM devant la DNCG qui se fait attendre, et parallèlement aux éventuelles dossiers qui traînent sur la table de Pablo Longoria. À l’heure où on se parle, le président olympien attend toujours le feu vert de la DNCG pour pouvoir lancer son mercato. Les supporters marseillais s’impatientent, et après avoir vu la piste sur Witsel se refroidir, ils espèrent une issue favorable pour enfin débloquer des dossiers autant dans le sens des départs que des arrivées.

Pierre Guille, président du mondial La Marseillaise à Pétanque, et Jean-Charles De Bono nous donnent leur ressenti sur la situation du club avec le passage qui se rapproche devant la DNCG et sur les désavantages que subit l’OM lors de ce mercato qui ne peut pas totalement commencer.



à lire aussi : Mercato OM : Un nouveau club de Serie A s’attaque à Milik !

Ils ont fait venir en fin de saison un directeur du financier pour cadrer tout cela, pour assainir un peu tout ce qu’il n’allait pas pour que ça puisse bien se passer devant la DNCG en ce moment. J’espère que tous les papiers ont été fournis et de bonne manière surtout parce qu’on sait que la DNCG ce sont quand même des gendarmes de la Ligue qui nous surveillent de très près et qui pourraient un petit peu nous déranger. Ce ne serait pas le moment parce qu’il y a la Ligue des Champions, parce que l’OM doit aussi récupérer des joueurs pour essayer de bien figurer dans cette compétition et dans le championnat pour avoir une continuité dans le travail. Il ne faut néanmoins pas qu’ils se loupent et que ça tarde un peu trop pour que l’on ne soit pris en grippe. Ces gens-là surveillent les français en général comme Bordeaux ou Bastia, pas spécialement Marseille. Cela me dérange pour ces trois clubs même si Bordeaux est vraiment en danger. Je souhaite que l’OM fournisse tous les documents et surtout arrive à donner satisfaction à la DNCG pour qu’on puisse être, à l’avenir, assez tranquille pour que l’OM puisse avoir les joueurs qu’ils veulent et surtout pour ne pas que les joueurs qui devraient venir se sentent un petit peu bloqué à ce sujet. Comme Witsel, qui risque peut-être de partir ailleurs à cause de la DNCG. Même les joueurs libres pourraient être un blocage pour l’Olympique de Marseille. Enfin, je souhaite que McCourt et son équipe puissent donner tous les renseignements du moins possibles pour que ça puisse avancer. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)