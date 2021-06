Mercato OM : Napoli se retire pour Tavares, un autre club de Serie A à l’affût ?

Dans l’optique de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille sur chaque ligne, Pablo Longoria aurait ciblé une jeune latéral gauche évoluant au Portugal. Mais convoité par la Serie A selon la Gazzetta dello Sport…

Le groupe de l’OM pour la saison prochaine est en pleine reconstruction. Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’intéresse de plus près au poste de latéral. Après le retour au pays de Hiroki Sakai, le départ de Christopher Rocchia à Dijon et l’arrivée en fin de contrat de Yuto Nagatomo, les solutions sur le poste de latéral sont minces pour Jorge Sampaoli. De plus l’espagnol Pol Lirola, auteur d’une saison solide avec les marseillais, est toujours un joueur de la Fiorentina. Même si ce dernier a exprimé son souhait de poursuivre sa carrière à l’OM.

Une situation sportive qui oblige les dirigeants marseillais à flairer le bon coup au poste de latéral. Si le nom de Nuno Tavares aurait fuité, jeune défenseur gauche prometteur du Benfica, les Olympiens ne seraient pas seuls sur le dossier.

La lazio prête à doubler l’om pour tavares ?

En effet selon les informations de la Gazzetta dello Sport, si le Napoli a abandonné la piste menant à Nuno Tavares, les Laziale garderaient un œil sur le jeune portugais. Le Benfica réclamant pas moins de 15 millions d’euros pour son joueur. Affaire à suivre.