Mercato OM: « Ndiaye est un joueur qui va faire lever le stade »

L’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Sheffield pour Iliman Ndiaye. Le joueur, qui a passé sa visite médicale ce lundi s’engage 5 ans à l’OM contre la somme de 17 millions d’euros selon le journal l’Équipe. L’international Sénégalais de 23 ans a été accueilli comme une star à l’aéroport de Marignane par plus de 500 supporters dans la nuit de dimanche à lundi. Benjamin Courmes, Jean-Charles de Bono et notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Franck Conte (artiste peintre marseillais), ont évoqué l’arrivée de l’attaquant.

Lors des derniers mercatos à l’OM, seul Alexis Sanchez a reçu un accueil digne d’une énorme star à l’aéroport, comme le souligne Benjamin Courmes: « La dernière fois que l’on a vu ça c’est pour Sanchez, un joueur avec un gros palmarès qui a tout gagné dans sa carrière. Ndiaye est un joueur qui joue en deuxième division anglaise, cela peut en étonner quelques-uns » poursuit-il.

« C’était une attente extraordinaire, il est arrivé comme une rock star hier soir » constate Jean-Charles de Bono. « Cela prouve aussi que les supporters marseillais attendent de gros joueurs avec de l’expérience, qui ont joué en Coupe du Monde et qui aujourd’hui vont faire progresser l’équipe » ajoute-t-il. Pour l’ancien olympien, « Longoria envoie un signal fort » avec l’arrivée d’Ndiaye qui est « un gros coup pour l’OM » et cela démontre « la compétitivité de l’OM cette année ».

Ndiaye, « un vrai jeune de talent qui va faire vibrer le stade »

« En observant l’accueil réservé à Ndiaye, je me suis dis que les Marseillais connaissent le ballon, on a un vrai bon jeune, de talent qui arrive et qui va faire lever le stade« souligne Franck Conte. « C’est un joueur qui provoque, technique et qui va nous faire vibrer au stade », conclut-il.