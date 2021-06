Mercato OM: Négociations avancées pour ce défenseur brésilien ?

À la demande de Jorge Sampaoli, l’OM aurait fait part à Santos de son intérêt pour Luan Peres. Les négociations seraient même bien avancées entre les trois parties. Le technicien argentin a déjà côtoyé le défenseur central lors de son passage au Brésil.

Alors que le Brésilien David Luiz serait courtisé par Jorge Sampaoli, qui multiplierait les appels pour le convaincre de signer à l’OM, un de ses compatriotes serait lui aussi visé. En effet, d’après les informations de Lucas Musetti, journaliste pour O Globo, l‘Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de Luan Peres. Les négociations seraient même avancées, et le transfert pourrait se faire d’ici les prochains jours. Le défenseur de 26 ans, aurait même déjà commencé à faire des recherches concernant son logement en France. Le club olympien ne serait pas seul sur le coup, puisqu’une écurie russe dont l’identité n’a pas été dévoilée, serait aussi attiré par le joueur de Santos.

Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, a donné son avis au Football Club de Marseille sur le joueur.

luan peres est dur à passer en un contre un… un peu lent à se retourner – DOMINIQUE BAILLIF

« Sampaoli l’a eu pendant quelques mois du côté de Santos, il le connaît assez bien. Après être revenu de son expérience à Bruges, il n’a pas été titulaire tout de suite. Depuis deux saisons, c’est devenu le patron avec Lucas Verissimo avant que Lucas Verissimo parte du côté de Benfica. Il a su reprendre le flambeau du leader technique, mais il est aussi devenu le leader de la défense et de l’équipe de Santos. C’est un joueur de très grand gabarit, d’1m90, avec un très bon jeu de tête. Je le trouve un petit peu lent, il peut prendre quelques secondes pour se retourner. En terme de qualité intrinsèque du joueur, il est assez bon dans le duel et dans l’impact physique. Il est dur à passer en un contre un. Il a une bonne lecture du jeu, il est rarement pris à défaut. En terme de régularité, il peut avoir quelques trous. Il a fait quelques erreurs individuelles qui ont pu couter cher à Santos ces deux dernières saisons. Dans l’ensemble, ça reste un bon joueur qui a apporté certaines garanties et une certaine sécurité défensive. Ça pourrait être un profil intéressant du côté de l’OM, dans une défense à 3. Vu que Sampaoli le connaît bien, il pourra avoir sa confiance. Il a montré sur ses dernières saisons au Brésil que ça reste un bon joueur. C’est un joueur intéressant qui a le profil d’un Álvaro, dans la capacité à se battre sur chaque ballon. Il peut avoir son mot à dire. Il est sous contrat jusqu’en 2024. Un club russe le suit aussi. Santos est en grande difficulté financière. Il ne devrait pas y avoir de problème pour s’entendre avec le club en cas de transfert. » Dominique Baillif – (24/06/2021)