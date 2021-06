Mercato OM: Accord total avec Daniel Wass ?

Pablo Longoria travaille afin de mettre à disposition une compétitive à Jorge Sampaoli. Alors que les premières pistes du mercato étaient souvent des profils jeunes, les derniers noms qui sortent dans la presse sont plus des joueurs d’expérience. C’est notamment le cas de Daniel Wass…

Daniel Wass, latéral droit capable de jouer plusieurs postes, n’a plus qu’une seule année de contrat avec Valence. Si sa clause de libération est à hauteur de 80 millions d’euros, le club espagnol ne devrait pas vendre son joueur pour très cher. Estimé à 7 millions d’euros par le site transfermarkt, Valence était prêt à accepter une offre de 2M d’euros de la part du Sporting Portugal. C’est le joueur même qui aurait refusé l’offre du champion de Portugal lorsqu’il a su que Pablo Longoria s’intéressait à lui. En effet, l’ancien élément d’Evian Thonon Gaillard donne sa priorité à l’Olympique de Marseille.

D’après les informations de Onda Deportivo, le joueur de 32 ans aurait même un accord total avec le club olympien. Il souhaiterait changer de décor, et jouer l’Europa League dans un pays qu’il a déjà connu avec Evian Thonon Gaillard lui plairait. Il ne manque plus que l’accord entre les deux écuries, qui pourrait avoir lieu autours d’une somme comprise entre 2 et 3 millions d’euros.