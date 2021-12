Mercato OM : Newcastle prêt à dérober un taulier de l’effectif ?

Tandis que son contrat avec l’Olympique de Marseille expire en juin prochain, le milieu de terrain Bouba Kamara voit de nombreux clubs européens sur ses tablettes. Et selon The Sun, un club de Premier League pourrait très bien passer la vitesse supérieure avec lui dès ce mercato hivernal…

Alors que sa prolongation est en discussion depuis de nombreux mois maintenant, il semblerait bien que Bouba Kamara ne continue pas sa carrière avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Hier, le site italien Calcio Mercato nous informait que le Milan AC n’avait pas abandonné la piste menant à Kamara. Toutefois un autre club mythique d’Angleterre pourrait très bien se rajouter aux négociations…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Kamara « invité à aller voir ailleurs » ?

Newcastle prêt à foncer sur Kamara ?

En effet selon les informations du quotidien anglais The Sun, le club de Newcastle verrait d’un bon oeil la venue de Bouba Kamara dans le nord du pays. Avec l’arrivée de nouveaux investisseurs saoudiens au sein du club, les Magpies seraient même prêts à formuler une offre de 12 millions d’euros à l’OM pour enregistrer le transfert du joueur, et n’attendraient pas la fin de son contrat pour le faire venir gratuitement. Ce plan serait privilégié par Chelsea et Manchester United toujours selon le même média.