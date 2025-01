Mercato OM : Neymar veut attirer Pogba !

Neymar prévoit de revenir à Santos mais sous condition que le club recrute des joueurs de renom comme Paul Pogba, Sergio Ramos, et Thiago Silva, afin de ne pas lutter pour le maintien. Santos, soutenu par un fonds d’investissement saoudien, pourrait également se tourner vers des cibles plus accessibles comme Leandro Paredes et Arthur Melo.

L’énorme annonce vient du média brésilien UOL : Neymar, après son départ d’Al-Hilal, a des ambitions précises pour le Santos FC, son club formateur. L’international brésilien (128 sélections, 79 buts) a exprimé sa volonté de revenir, mais il a posé des conditions fermes : Santos doit monter une équipe compétitive pour retrouver son niveau. « Neymar ne veut pas intégrer une équipe luttant pour le maintien, et il a demandé à ce que de gros efforts soient faits pour renforcer l’effectif. »

Une des propositions les plus intéressantes émane de Neymar et de son père, qui ont pris en main une partie du mercato du club paulista. Selon UOL, plusieurs recrues de renom ont été évoquées, dont des noms prestigieux comme Paul Pogba (31 ans), Sergio Ramos (38 ans), Thiago Silva (40 ans), Ganso (35 ans) et Marcelo (36 ans). Ces joueurs de classe mondiale, tous ayant eu des carrières exceptionnelles, pourraient rejoindre Santos grâce à l’influence de Neymar.

Neymar veut Pogba, Ramos ou encore Ganso…

L’une des raisons de ces ambitions réside dans l’arrivée probable d’un fonds d’investissement saoudien, qui pourrait fournir les ressources nécessaires pour renforcer l’équipe de manière significative. Mais selon le média brésilien, Santos se concentrera également sur des pistes plus accessibles, avec des noms comme Leandro Paredes et Arthur Melo, qui pourraient être des alternatives intéressantes. Concernant Pogba, son dossier reste complexe. Le milieu de terrain est suspendu jusqu’en mars et ne pourra pas jouer avant…



Le cas de Pogba est particulièrement suivi en France, notamment par l’OM, qui serait intéressé par l’idée de recruter l’ancien milieu de terrain de la Juventus. Mais Santos pourrait bien se retrouver en concurrence avec des clubs européens, de MLS et saoudiens pour attirer le talentueux français. La prochaine fenêtre de recrutement s’annonce donc très animée, et Neymar semble déterminé à peser de tout son poids pour faire revenir des stars à Santos.