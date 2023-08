Mercato OM : Un indice sur un nouveau départ?

L’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du FC Metz ce vendredi soir. Dans le groupe, les retours de Kondogbia et Mughe étaient attendus. Mais un absent interroge. Simon Ngapandouetnbu n’a pas été retenu et c’est Van Neck qui le remplace. Instance de départ pour le troisième gardien de l’OM ?

L’OM se déplaçait ce vendredi soir à Saint-Symphorien pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Mais un absent dans le groupe de Marcelino laisse place à des interrogations. Simon Ngapandouetnbu, l’habituel troisième gardien est remplacé par Van Neck. Problèmes physiques où départ en approche pour l’international camerounais ?

🇧🇪🧤Van Neck fait partie du déplacement à Metz ce vendredi ! Pas de Simon Ngapandouetnbu. Décision du coach, problème physique ou instance de départ pour le Camerounais selon vous? pic.twitter.com/v0UvbP5fA3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 18, 2023

Ngapan doit être prêté

Ce gardien de 20 ans à peine n’a encore aucune expérience dans le foot professionnel alors que ça fait plusieurs saisons qu’il est au club. Aucun match et surtout aucun prêt pour le troisième gardien. Or, à cet âge-là, les joueurs doivent impérativement avoir un certain temps de jeu pour progresser.

Si à l’OM il est impossible pour lui d’espérer jouer, compte tenu de la concurrence. L’objectif serait donc de le prêter afin qu’il engrange un maximum d’expérience. L’échelon visé pourrait par exemple être la Ligue 2 où il prétendrait à une concurrence pour rôle de numéro 1 dans certains clubs.

Un très bon gardien pour Pau Lopez

Pour ses partenaires d’entrainement nul doute que Simon est un très bon gardien en devenir. « C’est quelqu’un de très particulier parce que depuis que je suis arrivé ici, il s’est beaucoup amélioré. Cette saison, même la saison dernière, vous pouvez demander à Steve (Mandanda), c’est le gardien qui fait le plus d’arrêts pendant les entraînements, plus que moi, que Ruben Blanco, que Mandanda. », dixit Pau Lopez.

🔴 Pau Lopez 🗣️ : « Simon Ngapandouetnbu est très fort, c’est celui qui fait le plus d’arrêts à l’entraînement. Je ne sais pas si il va rester, mais si il continue comme ça, il sera le futur gardien de l’OM. »#TeamOM | #ESTACOM 🗞️ #ConfOM pic.twitter.com/7MNOTstgLu — Univers Marseillais 🇩🇿 (@UniversOM13) January 9, 2023

Le gardien espagnol voit en Simon Ngapandouetnbu le futur portier olympien.« Dans les cages, c’est un gardien très fort. Mais, après le football, il y a plus que cela. C’est un gardien qui est en train de s’améliorer, c’est important. Je ne sais pas s’il va partir maintenant, je pense que c’est un gardien qui a la capacité d’améliorer certaines actions pendant un match. Je pense qu’il sera le futur gardien de l’OM. »