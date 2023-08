Mercato OM : ça s’active pour un défenseur en Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille n’a pas terminé son mercato estival. Le club olympien pourrait recruter trois joueurs supplémentaires avant le 31 août mais souhaiterait également vendre pour quarante millions d’euros d’après l’Équipe. Pour cela, l’OM a quasiment finalisé le départ de Ruslan Malinovskyi vers le Genoa, ce qui va permettre de renflouer les caisses du club. Matteo Guendouzi est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille dès cet été. Un défenseur central serait également visé par un club de Ligue 1.

Après avoir acté le départ de Ruslan Malinosvkyi en Italie au Genoa pour un prêt avec une option d’achat de 11 millions d’euros selon la Repubblica, l’OM a budgétisé pour ce mercato 40 millions d’euros de ventes. En instance de départ, Matteo Guendouzi pourrait venir compléter cette somme. Selon les informations de l‘Équipe, un défenseur central olympien intéresserait un club de Ligue 1.

Isaak Touré sur les tablettes de Lorient ?

Après un prêt convaincant du côté de l’AJ Auxerre, Isaak Touré a la cote dans le championnat de France. Aujourd’hui le quatrième choix de Marcelino en charnière centrale à l’OM, le joueur de 20 ans pourrait atterrir à Lorient, qui devra convaincre l’état-major olympien.

A LIRE AUSSI: OM : Clauss fait son autocritique !

Formé au Havre, Touré est arrivé dans la cité phocéenne en juin 2022. Le joueur et son clan ont déjà discuté avec les dirigeants bretons, et l’ancien joueur d’Auxerre est séduit par une aventure avec les Merlus. Cependant, l’OM privilégierait un transfert sec si l’intérêt se concrétise et n’envisage pas un prêt.

Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui

Interrogé par FCM il y a quelques mois, Julien Benbouali, journaliste pour l’Yonne républicaine reconnaissait la différence de niveau entre les deux clubs, ce qui expliquerait aussi les performances d’Isaak Touré à Auxerre. »L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. »