Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier Niang ?

Le feuilleton Mbaye Niang pourrait connaitre un sacré retournement. Alors que l’attaquant rennais semblait patiemment attendre un possible transfert à l’OM, le journal L’Equipe affirme que le joueur pourrait changer d’option pour rejoindre le Qatar…

Le 25 mai dernier, Mbaye Niang avait confirmé les rumeurs d’un intérêt de l’OM sur Canal+. Il avait même évoqué la possibilité de faire un effort financier pour rejoindre le club olympien : « Il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n’y a rien de concret. C’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir » (…) Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu a Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées. » Mais l’OM ne peut (pour l’instant?) pas sortir 20M€ pour contenter le Stade Rennais et le joueur pourrait se laisser tenter par un challenge, moins sportif…

Niang s’interroge sur les moyens de l’OM ?

Selon le quotidien sportif, Niang commencerait à s’interroger sur la réelle possibilité de rejoindre l’OM. Des doutes existent sur les capacités financières du club marseillais dans ce dossier estimé à 20M€. L’entourage du joueur a même confié au média : « Niang est conscient que l’OM ne peut pas lui apporter la garantie qu’il pourra le recruter cet été. Quoi qu’il puisse faire… » Une situation qui pousserait l’ancien joueur du Milan a pencher vers un autre challenge.

Niang finalement vers le Qatar, aidé par l’agent de son successeur annoncé ?

Selon l’Equipe, Niang aurait ouvert la porte à un départ vers le Qatar et le club d’Al-Duhail. Le club basé à Doha est un des plus puissants d’Asie et possède des joueurs comme Mehdi Benatia ou Mario Mandzukic. Rennes et Al-Duhail seraient d’ailleurs en discussions par l’intermédiaire de l’agent Moussa Sissoko (intermédiaire incontournable entre l’Europe et le Qatar). Ce dernier gère les carrières de plusieurs joueurs rennais mais aussi du successeur annoncé de Niang à Rennes : Serhou Guirassy (Amiens).