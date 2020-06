Mercato OM – Niang : Une discussion déterminante à venir pour son futur ?

Dans les colonnes du journal L’Equipe ce mardi 23 juin 2020, l’entraineur du Stade Rennais, Julien Stéphan, a évoqué le cas Mbaye Niang (25 ans) qui a fait savoir au club breton qu’il souhaitait quitter Rennes cet été lors du Mercato.

Mbaye Niang est l’une des cibles de l’Olympique de Marseille. Il pourrait bien être le nouveau feuilleton de ce mercato estival. Et pour cause, le club marseillais n’a de toute évidence pas les moyens financiers à l’heure actuel de s’offrir un tel transfert estimé à 20 M€. Les dirigeants de l’OM vont probablement devoir vendre plusieurs joueurs avant de penser à recruter l’international sénégalais (23 sélections – 4 buts) . Interrogé dans les colonnes du journal L’Equipe, l’entraineur de Rennes, Julien Stéphan, a fait savoir qu’il allait parler à son attaquant. Ce dernier a repris le chemin de l’entrainement après avoir passé ses vacances à Marseille.

On échangera et on verra ce qui se passera

« Je n’ai pas envie de juger sa communication. On va d’abord discuter de visu. Je pense qu’il vit depuis un an et demi sa meilleure période sportive de sa carrière et ce n’est pas un hasard. On échangera et on verra ce qui se passera ».Julien Stéphan – Source L’Equipe (23/06/2020)