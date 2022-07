Mercato OM : Nice a un accord avec un autre gardien que Mandanda ?

L’OGC Nice est à la recherche d’un gardien pour pallier au départ de Walter Benitez. Pour le remplacer il penserait à Steve Mandanda mais aussi à Yann Sommer avec qui le club niçois aurait un accord.

Lucien Favre, tout juste de retour à Nice, à avouer être à la recherche d’un gardien lors de sa conférence de presse de lundi. « Il faut que l’on prenne un gardien de but, c’est clair, même si Marcin Bulka m’a donné de bonnes impressions. » Lucien Favre Source : Conférence de presse de Nice (27/06/2022)

On sait que le club souhaiterait recruter Steve Mandanda et que d’après les rumeurs si Mandanda venait à quitter l’OM ce ne serait que pour aller à Nice. Mais selon le journal l’Equipe, le club niçois, tout comme Rennes, s’intéresserait à la piste Yann Sommer le gardien du Borussia Mönchengladbach. En effet, après 8 ans passés en Bundesliga, l’international suisse pourrait venir poser ses valises en France où il dispose de plusieurs offres. Il reste un an de contrat au gardien mais son club pourrait faciliter son départ pour de bons et loyaux services.

Un accord verbal entre Sommer et Nice

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, Nice aurait un accord verbal avec le portier suisse, Yann Sommer. De quoi définitivement enterrer la piste Mandanda ? Il est encore trop tôt pour le dire. Les discussions seraient en bonne voie pour le recruter. Lucien Favre voudrait absolument rapatrier son compatriote suisse sur la côte d’azur. Affaire à suivre.