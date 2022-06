Mercato OM : Nice toujours dans le coup pour Kluivert ?

Bonne nouvelle pour l’OM, la DNCG a donné son feu vert pour le mercato estival. Pablo Longoria va pouvoir renforcer son effectif pour espérer bien figurer en Ligue des Champions. Ayant mis un coup de pression à sa direction, Sampaoli aimerait des renforts pour l’OM cet été. Plusieurs joueurs ont été ciblés par l’OM à tous les postes. Les dirigeants vont passer à l’action pour l’international néerlandais Justin Kluivert, une réunion serait même prévue ce jeudi avec sa représentante. Selon certains médias, Nice, son ancien club, serait aussi dans la course pour recruter l’international néerlandais.

L’OM peut respirer, le club marseillais pourra recruter cet été, après l’annonce de la DNCG ce jeudi. Pablo Longoria a déjà fixé ses priorités en vue de la nouvelle saison. Il veut des renforts à tous les postes pour répondre aux demandes de Jorge Sampaoli, désireux d’obtenir un effectif capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de bien figurer en Ligue des Champions. Longoria, qui suit beaucoup de joueurs de Serie A depuis le début du mercato, pourrait accélérer sur une piste menant à un attaquant de l’AS Roma.

Des discussions avancées pour Kluivert ?

Après les transferts actés de Pau Lopez et Cengiz Under, Pablo Longoria souhaite de nouveau collaborer avec Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Rome. Ces dernières semaines, le nom de Jordan Veretout a beaucoup été évoqué du côté de Marseille par la presse italienne. Un autre joueur plairait beaucoup au board olympien, il s’agit de Justin Kluivert. On apprend dans La Provence que Pablo Longoria et Javier Ribalta, le nouveau directeur du football de l’OM, ont bien rencontré Tiago Pinto ce jeudi pour évoquer la situation de Justin Kluivert. Des contacts seraient aussi en cours avec Rafaela Pimenta, représentante du joueur.

Nice encore dans le coup ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 et prêté à l’OGC Nice la saison dernière, Justin Kluivert pourrait quitter définitivement l’AS Rome cet été. Mais alors que certains médias annonçaient que Nice n’avait pas l’intention de lever l’option d’achat, des bruits de couloirs attesteraient que le club azuréen serait encore dans la course pour recruter définitivement son ancien ailier. Selon TuttoMercatoWeb , Pablo Longoria aurait déjà formulé une offre de 10M€ pour le transfert de Justin Kluivert, problème, l’AS Rome attendrait un montant situé entre 15 et 18M€ pour son international néerlandais. Malgré le feu vert de la DNCG, on ne sait pas si Longoria souhaite s’aligner sur cette offre.

