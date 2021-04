Mercato OM : Nouveau coup de théâtre dans le dossier Thauvin ?

En fin de contrat à la fin de la saison, Florian Thauvin a vu de nombreux clubs européens s’intéressaient à son profil. Mais après le Milan AC, un autre prétendant semblerait renoncer au champion du monde selon Estadio Deportivo…

En juin prochain, Florian Thauvin arrivera en fin de contrat à l’Olympique de Marseille. Une situation qui inquiète au plus haut point les dirigeants de l’OM. En effet Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaiteraient conserver l’ailier français la saison prochaine. En effet selon le quotidien La Provence, le coach argentin voudrait garder Thauvin, Lirola, Balerdi et Milik l’année prochaine.

Et cette éventualité pourrait peut-être se réaliser. Si le media italien Calciomercato nous informait mardi dernier que l’AC Milan était refroidi sur la piste menant à Florian Thauvin, le son de cloche est le même pour le site espagnol Estadio Deportivo concernant un club de Liga…

Le FC Séville aurait laissé tomber la piste thauvin

En effet selon les informations du media espagnol Estadio Deportivo, le FC Séville ne souhaiterait plus attirer dans ses rangs Florian Thauvin l’été prochain. Monchi, le directeur sportif sévillan, préfèrerait mettre tous les moyens pour conserver l’effectif actuel.