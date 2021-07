Mercato OM : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Guendouzi !

Cette journée n’en finit plus côté transferts pour l’OM ! Après les départs de Strootman et Ali Mohamed, ainsi que l’arrivée de Balerdi, et celles très proches de Saliba, Under et Pau Lopez, c’est désormais Matteo Guendouzi qui devrait rejoindre l’Olympique de Marseille selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter…

C’est à se demander jusqu’où va s’arrêter Pablo Longoria. Après l’officialisation du départ en prêt de Kevin Strootman à Cagliari, et de celui d’Ali Mohamed en deuxième division suisse, le dirigeant espagnol a également officialisé le retour de Leonardo Balerdi en défense centrale.

De plus de nombreux dossiers devraient être conclus ces prochains jours comme William Saliba, Pau Lopez et Cengiz Under. Un autre nom vient de s’ajouter, en la personne de Matteo Guendouzi.

Accord trouvé entre Arsenal & Marseille !!!

Contrat de 4 ans pr le milieu de terrain. @MatteoGuendouzi a refusé plusieurs clubs: il voulait Marseille.#OM #AFC https://t.co/Vt3xYLBmxa PS: merci aux supporters marseillais pr leur bienveillance sur ce dossier, à mon égard. https://t.co/gGgzQ3KhLg pic.twitter.com/m0zCFEUM62 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2021

Petite précision pour le transfert de Mattéo Guendouzi. C’est un Prêt avec OA obligatoire.

Le prêt est d’un montant de 1M€ + OA obligatoire d’un montant de 11M€ !! Le milieu de terrain sera à Marseille, Lundi !! #OM #AFC pic.twitter.com/bxcPIoVqDc — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2021

guendouzi attendu lundi à marseille !

En effet le joueur des Bleuets devrait rejoindre l’OM pour 4 ans, sous la forme d’un prêt payant (1 million d’euros) assorti d’une option d’achat obligatoire (11 millions d’euros). Le joueur devrait débarquer à Marseille lundi.