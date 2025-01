Mercato OM: Nouveau nom, Benatia avance pour le prêt de cet attaquant !

L’Olympique de Marseille est en quête active d’un nouvel attaquant après le départ d’Elye Wahi, transféré à l’Eintracht Francfort pour 26 millions d’euros plus des bonus. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, un ancienne cible serait relancée !

Depuis ce départ, le club phocéen, qui ne dispose plus que de Neal Maupay dans son attaque, cherche un renfort offensif pour renforcer ses rangs. Selon les informations de FootMercato, l’OM aurait jeté son dévolu sur Giovanni Simeone, attaquant argentin de Naples.

Giovanni Simeone comme solution ?

Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, avait clairement indiqué après le départ de Wahi que l’OM allait recruter un attaquant de qualité. « Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. Nous sommes l’OM, et un remplaçant de qualité arrivera. » Parmi les noms évoqués ces derniers jours, Santiago Giménez, Amine Gouiri, Brian Brobbey, et Evan Ferguson ont été cités. Cependant, Giovanni Simeone semble désormais être la cible principale des dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont déjà entamé des discussions avec Naples.

Vers un prêt avec OA ?

Le club italien semble désormais plus ouvert à un départ de l’attaquant de 29 ans, après avoir été réticent à se séparer de lui. Les négociations entre l’OM et Naples portent sur un prêt de six mois, avec une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. Simeone, qui a inscrit un seul but cette saison en Serie A, fait face à une concurrence féroce, notamment de Torino, Séville FC, Genoa, et même la Juventus.

Alors que Naples cherche à dégager de la masse salariale pour financer ses transferts offensifs, notamment Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho, l’OM espère finaliser ce dossier avant la clôture du mercato. L’arrivée de Simeone serait un renfort de poids pour un OM qui cherche à maintenir son ambition en Ligue 1.