Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Longstaff?

Ce lundi, nous apprenions que l’Ajax Amsterdam et les deux clubs milanais s’intéressaient à Matthew Longstaff… Le Daily Mail affirme cependant que le milieu anglais devrait prolonger après le rachat du club !

Newcastle fait l’actualité depuis quelques jours. Le club anglais devrait se voir injecter de l’argent venant de fonds d’investissement public saoudien (PIF), détenu par le Royaume d’Arabie saoudite. Une information qui concerne quelque peu l‘Olympique de Marseille puisque les dirigeants se seraient penché sur un joueur des Magpies en fin de contrat.

Longstaff rester finalement à Newcastle?

En effet, cela fait quelques mois que le nom de Matthew Longstaff est cité parmi ceux pistés par l’OM. En fin de contrat à la fin de la saison, le milieu de terrain anglais pourrait finalement rester dans son club à en croire les informations du Daily Mail.

Après le rachat du club, Newcastle devrait maintenant avoir les moyens de prolonger Longstaff et lui offrir un plus gros salaire. A noter que le joueur de 20 ans est l’un des moins bien payé de Premier League et ne touche que près de 4000€/mois.