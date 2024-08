Mercato OM : Nouvel indice important dans le dossier Nketiah !

L’OM attend toujours l’arrivée de son attaquant pour succéder à Aubameyang. Le feuilleton interminable Nketiah pourrait enfn se terminer avec un transfert vers marseille.

Selon ABTNews, « alors que les discussions sont toujours en cours et en phase finale entre Marseille et Arsenal pour conclure un accord, Eddie Nketiah est avec l’équipe mais il est très peu probable qu’il soit présent demain. » L’attaquant a un accord avec l’OM, Arsenal veut 30M€ mais la direction olympienne ne veut pas payer autant…

🚨 While talks still ongoing and at final stages between Marseille and #Arsenal to close an agreement, Eddie Nketiah is with the squad but highly unlikely to feature tomorrow. #AFC https://t.co/Ymr3t1X46h

— AFC_TransferNews (@ABTNews_AFC) August 10, 2024