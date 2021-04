Mercato OM : Nouvelle information contradictoire concernant Thauvin !

Que va faire Florian Thauvin ? L’ailier olympien sera libre en juin et attend les offres de l’étranger. Alors que la presse italienne affirme que le joueur a fait de Milan sa priorité et qu’il aurait stoppé les discussions avec l’OM, RMC explique qu’au contraire une prolongation devient envisageable…

Hier CalcioMercato expliquait que Florian Thauvin lançait de nouveaux messages à Milan. Le média italien précisait même que « l’ailier droit veut rejoindre le Milan et a mis la négociation pour le renouvellement de son contrat avec Marseille en stand-by. » RMC se montre bien plus optimiste ce mardi dans l’optique d’une prolongation…

Thauvin est de plus en plus tenté par la perspective de rester à Marseille ?

🔵⚪️Sampaoli commence à avoir une idée très précise des joueurs qu’il veut conserver ou pashttps://t.co/d7THd8n1Pk — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2021

Sampaoli ne cache pas publiquement son envie de conserver Florian Thauvin qui sera libre en juin prochain. le journaliste Florent Germain précise que le coach argentin « estime qu’il sera très compliqué de le remplacer, et qu’il serait très dommageable de voir ce joueur partir libre. » Le joueur attend les offres et aurait déjà reçu une proposition de contrat de deux clubs étrangers. L’OM pourrait lui faire une offre de contrat longue durée, RMC affirme que « selon la proposition financière de l’OM, Thauvin est de plus en plus tenté par la perspective de rester à Marseille. » Le joueur aurait de bons rapports avec son coach mais aussi avec le président Longoria. A suivre…