Mercato OM : Ntcham, le « Tanguy Ndombele du pauvre » ?

Olivier Ntcham est arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal. Le milieu de terrain est prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat qui se situerait aux alentours de cinq millions d’euros…

Après le match nul face à Lens (2-2), dans notre émission d’après-match, l’invité Adam Manseur a détaillé le profil de Olivier Ntcham. Puissant, technique et capable de se projeter, Adam voit en Ntcham un profil parfaitement compatible avec la Ligue 1…

Ntcham c’est le Ndombele du pauvre – adam manseur

« C’est le seul joueur qui a un profil un peu box-to-box comme l’était Sanson. C’est un joueur qui est capable de se projeter. Je dirais que c’est le Tanguy Ndombele du pauvre, un joueur techniquement doué, capable de casser la première ligne adverse et d’apporter du surnombre. Il a une grosse frappe de balle et c’est quelque chose qui manque à l’OM depuis un bon bout de temps maintenant. Il va apporter de la verticalité, de la projection et sa puissance au milieu de terrain c’est un profil un petit peu comme Seko Fofana mais plus fin techniquement. Il va faire un grand bien à l’OM, il a le bon profil pour ce championnat. Il a fait son temps au Celtic et Longoria a très bien fait de le prendre surtout à ce prix-là. » Adam Manseur – Source : DFM (03/02/2021)