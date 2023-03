Mercato OM : Nuno Tavares, dossier dans l’impasse ?

Prêté sans option d’achat par Arsenal, Nuno Tavares a perdu la confiance des dirigeants marseillais. Pourtant titulaire indiscutable et deuxième meilleur buteur du club cette saison, son avenir dans la cité phocéenne semble remis en question.

Tavares n’a pas convaincu…

En effet, selon la Provnece, « les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont du mal à imaginer qu’Arsenal acceptera de prêter Nuno Tavares pour une deuxième saison, à 24 mois de la fin de son contrat ». De plus, l’idée d’un transfert au club est inenvisageable…

Arrivé en prêt sans option d’achat d’Arsenal durant le mercato estival 2022, le piston gauche portugais agace de plus en plus. Avec trois buts en quatre matches dès son arrivée, il a rapidement conquis le cœur des Marseillais. Titulaire indiscutable, il a joué 22 matches de Ligue 1 sur 26 possibles, dont 19 fois titularisé par Igor Tudor.

Au sein du club, on pense qu’il est impossible qu’Arsenal prête Nuno Tavares 🇵🇹 une deuxième saison à 24 mois de la fin de son contrat. Et l’état-major olympien rejette catégoriquement l’idée d’un transfert. ❌ #TeamOM | @laprovence pic.twitter.com/3Qdqpmo0su — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 9, 2023

Des apports défensifs fébriles

D’après les informations publiées par L’Equipe et La Provence, malgré ses 30 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur n’a pas convaincu la direction du club, qui lui reproche ses problèmes défensifs, bien que son apport offensif ait été remarqué.

Buteur face à Toulouse, il a ensuite enchaîné deux prestations très brouillons, contre Paris en championnat (0-3) et face à Annecy en Coupe de France (2-2, 6-7 tab). Il s’est montré fébrile sur le plan défensif, comportement répété à Rennes (0-1), ce dimanche. Lors du dernier match, il a perdu 22 ballons. « Nuno Tavares était meilleur quand il était de l’autre côté, même s’il était bon une fois sur trois. Mais un mec aussi brouillon, qui a déjà des problèmes avec ses pieds en temps normal, tu le mets de l’autre côté, ils sont complètement dévissés ses pieds ! Déjà que sur son côté c’est compliqué, alors là… Il m’exaspère » avait insisté Daniel Riolo sur RMC Sport après cette rencontre.

« Je me sens très bien ici, avec ces joueurs, ce coach. On s’entend très bien. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment sur mon avenir » avait confié le joueur le week-end dernier en conférence de presse. Deuxième meilleur buteur de l’OM cette saison, derrière Alexis Sanchez, ses performances défensives viennent entacher cette statistique…