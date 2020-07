Mercato OM : Ocampos travaille pour faire venir un de ses anciens coéquipiers à Séville ?

Maxime Lopez ne serait pas aussi proche du FC Séville que certains sources veuillent bien le laisser penser si l’on écoute André Villas-Boas. Pourtant le média local, Estadio Deportivo, continue d’en parler…

En effet, le média andalou explique aujourd’hui que Monchi pourrait compter sur l’appui de Lucas Ocampos dans son opération séduction. L’Argentin aurait vanté les mérites du projet du FC Séville à Maxime Lopez afin de le convaincre de le rejoindre.

Alvaro Gonzalez lui aurait aussi dit tout le bien qu’il pense du championnat espagnol.

Pour rappel, voici cependant plus bas la déclaration d’André Villas-Boas à La Provence concernant ce dossier.

officiellement on a rien ! — Villas-Boas

« J’ai donné au propriétaire mes besoins sur les quatre postes que je viens d’évoquer. Si quelqu’un vient à quitter l’effectif, il doit être remplacé avec un joueur de la même qualité. Ça dépendra de qui s’en va et de son importance pour l’effectif. On a décidé d’agir ainsi. Aujourd’hui, de ce que je sais, on n’a pas d’offres pour nos joueurs. Maxime Lopez au FC Séville ? J’ai vu. Mais officiellement, on n’a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n’ai pas ce type d’information. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux. »

André Villas-Boas – source : La Provence