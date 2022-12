Mercato OM : « on a besoin d’un profil comme celui-là, j’espère vraiment que ça se fera »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi sur Football Club de Marseille consacré aux dernières infos mercato. L’Olympique de Marseille serait toujours sur l’attaquant Ukrainien Ruslan Malinovskyi.

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, Sourigna Manomay (supporter de l’OM et commercial de FCM) donne son sentiment sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Ruslan Malinovskyi (29 ans).

« C’est un super joueur, et on a besoin d’un profil comme celui-là, j’espère vraiment que ça se fera. Il est puissant va vite vers l’avant et en plus il a une frappe de mule. Malinovskyi était le choix numéro un de Tudor cet été, et si l’on prend finalement Harit c’est parce que son transfert n’a pas pu aboutir. » Sourigna Manomay – Source : Débat Foot Marseille (23/12/2022)

Hier le journal La Provence confirmait que l’OM pourrait de nouveau se positionner sur l’international ukrainien Malinovskyi pour ce mercato hivernal. Un prêt serait ainsi à l’étude…