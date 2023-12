Mercato OM : On connait les deux clubs qui veulent recruter Sarr en janvier ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a beaucoup recruté l’été dernier mais les attaquants sont pour l’instant décevants. Si Aubameyang semble se réveiller, ce n’est pas le cas d’Ismaïla Sarr qui a pourtant deux clubs intéressés par son profil en Angleterre !

Il avait annoncé un intérêt de l’Angleterre pour Ismaïla Sarr, le journaliste Ekrem Konur précise que les candidats sont Wolverhampton Wanderers (13e de Premier League) et Fulham (10e). « les Wolves et Fulham surveillent la situation de l’ailier sénégalais de 25 ans de Marseille, Ismaïla Sarr. » L’international sénégalais va-t-il quitter l’OM cet hiver alors qu’il va disputer la CAN avec sa sélection ?

En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, « Les clubs de Premier League surveillent la situation de l’ailier marseillais de 25 ans Ismaïla Sarr. Le club français n’envisage pas de vendre le joueur sénégalais en janvier. » Pour rappel, l’OM a sorti 13M€ pour faire venir l’ancien rennais de Watford. Même si avec 3 buts il est le meilleur buteur du club olympien en Ligue 1, ses débuts sont décevants…

Bien que les performances en championnat soient en berne, l’OM trouve un certain réconfort en Ligue Europa, où le club est en tête de sa poule, devançant Brighton, l’AEK et l’Ajax. Cependant, cette performance ne suffit pas à combler les attentes. Gennaro Gattuso, l’entraîneur, refuse de se cacher derrière des scénarios cruels, soulignant que certains joueurs sont actuellement loin de leur pleine forme. La lucidité règne au sein du club qui partage ce constat, reconnaissant un visage décevant et des difficultés pour certains joueurs à s’adapter au niveau attendu.

Au moins 2 recrues au mercato de Janvier

Selon les informations de RMC Sport, la préoccupation majeure concerne le secteur offensif, qui souffre d’un terrible manque d’efficacité, de cohésion et d’automatismes. Malgré cette situation, l’état d’esprit et l’investissement physique des joueurs ne sont pas remis en question.

Les décideurs olympiens attendent le mercato hivernal pour pouvoir renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. Selon RMC Sport, si l’état- major de l’OM garde confiance en ses recrues estivales, un ajustement au sein de l’effectif est envisagé durant le mercato hivernal. Deux renforts au minimum sont espérés pour coller au style de l’entraîneur italien qui a récupéré une équipe taillée pour évoluer en 442.

Le nombre de recrues dépendra aussi des opportunités de marché, et des possibilités financières, mais il faudra aussi pallier de nombreuses absences pendant la CAN 2024. Une chose est sur, l’OM sera actif lors du prochain mercato hiervanal afin d’apporter des solutions aux nombreux problème de Gennaro Gattuso.