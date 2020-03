Mercato : L’OM connait le montant à verser à Newcastle si Longstaff ne prolonge pas !

En manque de moyens, l’OM va devoir réaliser des coups lors du prochain mercato. Le club olympien serait intéressé par le jeune milieu anglais de Newcastle, Matthew Longstaff, libre en juin prochain…

Plusieurs médias anglais affirmaient vendredi que l’OM s’était positionné sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais espère faire signer un nouveau contrat à son milieu de terrain de 19 ans malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands…

Selon le Daily Mirror, rien ‘est encore acté et le jeune joueur attend des nouvelles de son club. Newcastle est 14e de Premier League avec 5 points d’avance sur le 18e, Bournemouth. Le média anglais précise que si Matthew Longstaff ne prolonge pas d’ici juin, son indemnité de formation coutera 465000€ au club qui le convaincra.

Lui aussi sous contrat avec Newcastle, son grand frère Sean Longstaff (22 ans, sous contrat jusqu’en 2022) est resté évasif conernant son avenir et celui de son cadet : « Je ne sais pas. Comme je l’ai dit, pour moi et Matty, nous attendons vraiment le club. C’est à eux de décider ce qu’ils veulent faire. » A suivre…

#NEWMUN

Le dimanche sympa de Matty Longstaff à St James Park @NUFC :

👶 1e match en EPL dans le club de sa ville à 19 ans

⚽️ Premier but (et quel but !)

🏆 Victoire contre @ManUtd

Le meilleur de la Premier League, seulement sur CANAL+ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/R7v3sUfpK4

— Canal Football Club (@CanalFootClub) October 6, 2019