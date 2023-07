Mercato OM : On connait le nombre de recrues encore attendues ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria a déjà officialisé le recrutement de 4 éléments, Kondogbia, Lodi, Aubameyang et Sarr. D’après La Provence, l’Olympique de Marseille attendrait encore plusieurs arrivées pour boucler son effectif pour la saison prochaine. La doublure de Pau Lopez devrait arriver très vite et le club cherche encore les concurrents de Clauss et Lodi ainsi qu’un ailier en cas de départ d’Under.

« Un mercato loin d’être fini », titre aujourd’hui La Provence. Si l’Olympique de Marseille est entré dans cette période de transfert dans le flou total, sans entraineur et avec un effectif prévu pour être remanié dans les grandes largeurs, les supporters ont été rassurés depuis plusieurs semaines.

Des arrivées de renom ont déjà été enregistrées, mais selon le quotidien marseillais ce sont quatre autres recrues qui pourrait être faites. Déjà, Ruben Blanco va vraisemblablement faire son retour dans l’effectif pour être la doublure de Pau Lopez, avec qui la cohabitation a été bonne la saison dernière.

Aussi, le besoin qui parait le plus urgent est aux postes de latéraux. Plus de pistons, cette années l’OM évoluera avec des « vrais » défenseurs de côté dans une ligne de quatre derrière et doit encore en attirer deux.

Un gardien, deux latéraux et un milieux offensif gauche ?

Jonathan Clauss à droite et Renan Lodi à gauche ont besoin de concurrence et pour le moment la seule présence d’Emran Soglo en doublure du brésilien est trop légère, bien que le franco-anglais de 18 ans impressionne en préparation. Le nom qui circule le plus actuellement est celui de Joakim Maehle (26 ans), latéral danois polyvalent de l’Atalanta.

Enfin, « Marcelino aimerait recruter un élément pour le côté gauche« , déclare La Provence. Si Sarr et Under pourraient être en concurrence côté droit, sauf si l’international turc quitte le club cet été, à gauche, seul Amine Harit est présent avec le statut de joueur confirmé… Le nom de Luka Ivanušec, qui a marqué un triplé hier lors du second tour préliminaire de Ligue des Champions, est évoqué. Quid d’un défenseur central expérimenté et d’un autre attaquant ?