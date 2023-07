Mercato OM: Cette cible offensive de Longoria cartonne en qualification de C1 !

L’ailier croate du Dinamo Zagreb Luka Ivanušec, pour qui l’OM aurait fait une offre récemment, s’est illustré dans la large victoire des siens contre Astana en 2ème tour de qualification en Ligue des champions.

Hier se tenaient certains matchs aller du 2ème tour de qualification en Ligue des champions, une phase qui définira qui du SK Dnipro-1 ou du Panathinaïkos affrontera au l’OM ensuite. Dans cette soirée, l’ailier du Dinamo Zagreb ciblé par Pablo Longoria Luka Ivanušec a brillé en s’offrant un triplé.

Son équipe s’est imposée 4 buts à zéro contre le club kazakh d’Astana, prenant ainsi une grosse option sur la qualification.

Et même un triplé désormais 😅 https://t.co/OemZjQCBIO

41ème, 43ème et 56ème, il n’a fallu au croate de 24 ans que quinze minutes pour plier la rencontre après que son équipe avait ouvert la marque après la demi-heure de jeu. Il a montré toute sa palette avec un beau rush dans la défense avant de finir proprement du pied droit, une tête piquée où il est bien aidé par le gardien adverse, puis une frappe lourde depuis l’entrée de la surface de son pied fort.

Le weekend dernier le journaliste Abdellah Boulma révélait que l’OM avait fait une offre pour le joueur. Avec la récente arrivée d’Ismaïla Sarr la piste Ivanušec est peut-être refroidie.

LUKA IVANUŠEC WITH A SUBLIME STRIKE FOR HIS HAT-TRICK!!!

📽️ @Qureshi_Thatpic.twitter.com/sjovaRa4rX

— Football Report (@FootballReprt) July 25, 2023