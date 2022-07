Mercato OM : On connaît les intentions de Memphis Depay pour la saison prochaine?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Memphis Depay aurait formulé au FC Barcelone ses intentions pour la saison prochaine…

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de renforts cet été pour la saison qui arrive. D’après Florent Gautreau dans l’After Foot, Memphis Depay est l’une des pistes d’Igor Tudor au poste d’attaquant. Le Néerlandais est parti de Lyon la saison dernière afin de rejoindre le FC Barcelone.

Depay veut rester à Barcelone

Malheureusement sa saison ne s’est pas déroulée comme il l’espérait et il a peu à peu perdu sa place de titulaire avec les arrivées de F.Torres et Aubameyang. L’OM pourrait lui offrir un retour en Ligue 1 et une participation en Ligue des Champions.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM s’intéresse à un latéral de Manchester City?

Selon Mundo Deportivo, l’attaquant de 28 ans aurait eu une discussion avec le club catalan. Il aurait informé sa direction qu’il souhaite aller jusqu’au bout de son contrat qui court jusqu’en 2023 malgré les nombreux concurrents qu’il a à son poste.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).

#Longoria : « Entre 5 et 8 joueurs de l’effectif doivent changer. Quand un nouveau coach vient, il faut changer des joueurs, en apporter qui ont de l’ambition… » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 5, 2022

Nouvel épisode de l’Apéro Mercato au restaurant le Grand Large à Cassis avec Jean Charles de Bono, et Benjamin Courmes. Au programme les toutes dernières infos et rumeurs mercato de l’Olympique de Marseille. A voir en images ci-dessous.

Bon visionnage !