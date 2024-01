Mercato OM: « On dirait que tout le monde est à vendre »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur les ondes de RMC Sport, Walid Acherchour est revenu sur le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Le journaliste a vivement critiqué les choix de Pablo Longoria.

Dans l’After Foot, Walid Acherchour a évoqué le mercato d’hiver de l’OM. Le journaliste a fustigé le travail de Pablo Longoria en regrettant que « tout le monde soit à vendre ».

« Comment avoir une stabilité ? On dirait que tout le monde est à vendre avec Longoria ! »

🗣️ @walidacherchour sur la stratégie mercato de l’OM : « J’ai l’impression que c’est le marché de Rungis. Tous les jours un arrivage, une rumeur… Comment avoir une stabilité ? Maintenant ça suffit quoi… » #RMCLive pic.twitter.com/bj82MjUEap — After Foot RMC (@AfterRMC) January 16, 2024

« J’ai l’impression que c’est le marché de Rungis. Tous les jours un arrivage, une rumeur… Comment avoir une stabilité ? Cela fait longtemps qu’on le dit avec Longoria, a déploré Acherchour. J’ai souvent été positif avec lui avec ce qu’il a apporté à l’OM. Maintenant ça suffit… On dirait que tout le monde est à vendre, que si l’on arrive finalement à faire une plus-value sur Vitinha, Lodi ou Sarr on va la faire… Comment cette équipe là peut travailler et peut avoir un vécu en commun ? C’est symptomatique d’un club qui patauge actuellement », a-t-il ajouté.

