Mercato OM : Un joueur en danger avec l’arrivée de Moumbagna?

Faris Moumbagna arrive à l’Olympique de Marseille après la CAN ! Un attaquant serait en danger d’après Foot Mercato !

L’OM devrait officialiser l’arrivée de Faris Moumbagna dès ce mercredi après sa visite médicale. D’après Foot Mercato, l’attaquant camerounais mettrait en danger la position de Vitinha à l’OM. Le Portugais ne devrait pas être retenu en cas de belle offre pour lui ! Quelques clubs auraient montré un intérêt pour l’ancien joueur de Braga qui réalisé un début de saison plus que moyen.

« Tout peut arriver pour lui », précise Foot Mercato ce mercredi. Acheté pour une trentaine de millions d’euros à l’hiver 2023, Vitinha n’a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui. Tenter de le vendre et de récupérer une partie de l’investissement pourrait être un bon coup pour les Marseillais.

🚨🔵⚪️ #mercatom

▪️ l’arrivée de Faris Moumbagna fragilise Vitinha

▪️ l’OM a reçu des marques d’interêt depuis le début du mois pour l’attaquant 🇵🇹

▪️ l’OM ne fera rien pour retenir Vitinha en cas de belle offre

▪️ tout peut arriver d’ici le 31 janvier pour lui… pic.twitter.com/gnHp52mxb5 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 16, 2024

8M€ pour Faris Moumbagna

Faris Moumbagna devrait s’engager avec les Marseillais ce mercredi après avoir passé sa visite médicale en Côte d’Ivoire où il est actuellement pour la CAN avec le Cameroun comme l’explique Fabrizio Romano. L’offre serait bien de 8 millions d’euros avec un contrat allant jusqu’en 2028.

🔵⚪️🩺 Faris Moumbagna will undergo medical tests for Olympique Marseille today in Ivory Coast, then deal will be completed. Bodø-Glimt will receive €8m, contract until 2028. pic.twitter.com/ncwh85mOLh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato OM : A peine arrivé, Ulisses Garcia se fait démolir par ce spécialiste sur RMC !Même son de cloche du côté de l’Equipe, « l’attaquant camerounais Faris Moumbagna (23 ans), qui s’est révélé ces derniers mois à Bodo/Glimt, en Norvège. Le club olympien et le champion de Norvège ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 8 M€ environ alors que le joueur s’est entendu pour un contrat de quatre ans et demi. Avant de pouvoir signer tous les documents, Moumbagna devra satisfaire à une visite médicale qui se déroulera en Côte d’Ivoire où l’attaquant se trouve actuellement pour y disputer la CAN avec sa sélection. »

L’OM a trouvé un accord avec le club norvégien de Bodo/Glimt pour le transfert de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna. https://t.co/j8mg2xVfVc pic.twitter.com/rNRlhoYU9a — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 16, 2024

Selon le journaliste RMC spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins « Faris Moumbagna est en passe de signer à l’OM. Accord entre Marseille et le FK Bodø/Glimt pour le transfert du Camerounais. Environ 8M€. Contrat de 4 ans et demi. » Cet attaquant camerounais de 23 ans a marqué 18 buts et donné 10 passes décisives la saison dernière ! Cette arrivée va-t-elle avoir des conséquences dans le secteur offensif ? Sarr, Mughe ou encore Vitinha sont-ils des candidats au départ ?