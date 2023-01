Mercato OM : On en sait plus sur l’attaquant visé par Longoria !

Suite au départ de Bamba Dieng, Pablo Longoria doit recruter un attaquant avant la clôture du mercato hivernal. Alors que certains noms ont été évoqués en Ligue 1, le président olympien aurait trouvé sa cible à l’étranger !

Selon le journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, « L’OM s’active pour recruter un attaquant. Selon nos infos, le profil a été ciblé, la piste est lancée, creusée. Il s’agit d’un attaquant qui joue à l’étranger. Plus que 2 jours pour boucler le dossier. »

– Selon nos infos, le profil a été ciblé, la piste est lancée, creusée. Il s’agit d’un attaquant qui joue à l’étranger. Plus que 2 jours pour boucler le dossier. pic.twitter.com/82ndOZHzgW

Ancien rédacteur en chef des Sports sur RMC, Mohamed Bouhafsi a toujours des liens dans le football. Ce dernier sort régulièrement des informations sur l’OM. il vient de confirmer le départ de Dieng mais aussi la probable arrivée de son remplaçant : « Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi. Donc l’OM a trouvé son remplaçant ? Oui ! (…) Ils ont tout fait pour avoir Moffi mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire. » Patience…

