Mercato OM : « On est dans la spéculation la plus totale avec ce joueur »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi avec notre invité Constant Wicherek, journaliste à Foot Mercato, Benjamin Courmes et Mourad Aerts… Pour ce dernier, il faut se calmer avec le potentiel d’El Bilal Touré.

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, retour sur l’intérêt de l’OM pour El Bilal Touré. Cette pépite qui évolue au Stade de Reims est-elle vraiment si intéressante? Selon Mourad Aerts, il y a un réel paradoxe entre cet attaquant et son coéquipier Boulaye Dia qui montre beaucoup plus de qualité.

Touré j’ai un peu du mal à le voir pendant les matchs. Il ne montre pas grand chose — MOURAD

« Sur les matchs que j’ai vus, Boulaye Dia me montre beaucoup plus de choses qu’El Bilal Touré. C’est un peu un symbole de ce foot qui est sans cesse dans la spéculation la plus totale. On a vu des lueurs de talent chez ce mec et on s’est dit : « ah peut-être que ça peut devenir un monstre ! » mais là on est vraiment dans du peut-être que peut-être. Un peu comme on l’est avec Luis Henrique à l’OM, sauf que l’on se dit : il va valoir très cher ! Boulaye Dia est à 8 buts en 8 matchs. Touré j’ai un peu du mal à le voir pendant les matchs. Il ne montre pas grand chose. On est sur un truc un peu illogique. Les scouts, les coachs ont peut-être vu quelque chose de plus profond chez lui, des qualités qui leur font dire : ce mec là va être un monstre. Ce paradoxe me paraît un peu bizarre entre Touré et Dia. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (19/11/20)



