Mercato OM : « On peut le vendre au moins 35M€! »

Dans Débat Foot Marseille, Jérémy Attali est revenu sur les rumeurs de départ autour de Mattéo Guendouzi. S’il estime qu’une vente ferait les affaires de l’OM, il regrette que l’aventure se termine aussi vite.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce mouvementé. Plusieurs joueurs devraient quitter le club cet été et notamment Mattéo Guendouzi qui représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais. Après deux saisons à Marseille, l’ancien joueur d’Arsenal n’entre pas dans les plans de Tudor. S’il reste concentré sur le sprint final de son équipe, le joueur est déjà très courtisé sur le marché des transferts. West Ham et Aston Villa auraient manifesté leurs intérêts pour recruter le milieu de terrain de 24 ans. Les Villains prépareraient une première offre de 25 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.

Guendouzi devrait être titulaire indiscutable

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Jérémy Attali estime que le club olympien peut espérer un meilleur prix de son international français : « Je pense qu’on peut le vendre au moins 35 millions. C’est un club anglais, ils ont des moyens tellement colossaux … » Le journaliste ne cachait pas sa déception de voir partir l’ancien lorientais lors du prochain mercato : « Je n’ai aucune envie qu’il parte. Pour moi, Guendouzi devrait être titulaire indiscutable à la place de Rongier ou de Veretout. L’histoire n’est pas finie avec lui, c’est ce que je trouve dommage. Il y a un sentiment d’inachevé. »

Il faut des mecs comme Guendouzi à l’OM

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Gaël Biraud estime que l’OM aura besoin de l’ancien gunners lors des derniers matchs de championnat : « Des joueurs comme Guendouzi et Payet seraient hyper précieux en cette fin de saison. Ils vont se battre pour le club, ils ont ce supplément d’âme que les autres n’ont peut-être pas, sans vouloir leur faire injure. Quand Vitinha rentre à la mi-temps à la place de Sanchez, c’est pas évident, quel que soit son prix. Il y a eu débat en début de saison, mais Guendouzi fait du Guendouzi. Qu’on le place en haut ou en bas sur le terrain, il joue de la même manière. Il reviendra presser sur son côté. Sur les derniers matchs qui vont être déterminants, il faut des mecs comme Guendouzi.