Mercato OM : « On pourrait faire prolonger ces deux joueurs avec la moitié du salaire de Strootman »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi où l’on a décortiqué es infos de L’Equipe sur le mercato marseillais… Pour Nico’, éliminer les gros salaires du club pour prolonger d’autres joueurs serait une bonne idée !

Selon Nicolas Filhol, il faut commencer par éliminer les gros salaires du club afin d’être capable de prolonger d’autres joueurs en fin de contrat…

éliminer des joueurs pour faire baisser la massse salariale

« On parle de la gestion courtermiste du duo Garcia-Eyraud. On peut aussi mettre Zubizarreta qui était laxiste, qui s’est laissé manger. Les conséquences se paient aujourd’hui. Je pense que la priorité du club c’est non seulement d’essayer de vendre des joueurs pour rentrer de l’argent mais c’est surtout, même avant ça, c’est d’éliminer des joueurs pour faire baisser la massse salariale. Si tu arrives à te donner un peu d’oxygène sur la masse salariale qui est beaucoup trop haute, tu pourras éventuellement proposer une prolongation de contrat à un Lopez. C’est pas un énorme salaire comme Thauvin, ça n’a pas le même impact. Pareil pour Amavi. Ces joueurs qui sont en fin de contrat en 2021, si t’arrives à sortir des Mitroglou et Strootman, juste avec la moitié du salaire d’un tu vas pouvoir payer les autres. Ça peut être intéressant de les faire prolonger »

Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (22/06/2020)

