Mercato OM : On sait dans quel club jouera Saliba l’an prochain !

L’Olympique de Marseille ne pourra pas conserver William Saliba la saison prochaine? C’est ce qu’annonce le journaliste anglais Chris Wheatley, suiveur d’Arsenal et qui affirme qu’il est proche d’une prolongation chez les Gunners.

William Saliba a réussi à se relancer avec l’Olympique de Marseille ! Le défenseur central français a même connu le maillot international grâce à sa saison exceptionnelle avec l’OM. Passé par l’OGC Nice et Saint-Etienne en France, il appartient toujours à Arsenal et devrait même y rester.

« Les pourparlers sur le contrat de William Saliba se déroulent positivement avec le Français qui devrait bientôt revenir pour l’entraînement de pré-saison. Le défenseur français sera à Arsenal pour la saison 2022-23, comme l’ont confirmé le manager Mikel Arteta et des proches du joueur » Chris Wheatley – Source : Twitter

William Saliba contract talks going positively with Frenchman set to return for pre-season training shortly.

The French defender will be at Arsenal for the 2022-23 season, as confirmed by manager Mikel Arteta and people close to the player. 🇫🇷 #AFC

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 25, 2022