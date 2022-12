Mercato OM : On va discuter avec le président pour voir ce qu’on peut faire »

Titulaire face à Toulouse, le milieu de terrain de l’OM Pape Gueye a réalisé une prestation convaincante. Au terme de la rencontre il a évoqué son avenir.

Annoncé comme probable partant lors du mercato hivernal, Pape Gueye a évoqué son avenir en marge de la large victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse ce jeudi soir (6-1) lors de la 16e journée de Ligue 1.

«C’est l’un de mes matches références (…) On a été bien durant tout le match. On savait que c’est une équipe qui allait venir nous chercher. On a travaillé toute la semaine sur comment on devait défendre et on l’a bien fait. (…) On commence par une victoire, c’est très bien pour l’équipe. On est dans la continuité de Monaco. On va bien se reposer pour gagner contre Montpellier. (…) Le mercato ? Ça fait trois ans que je suis à l’OM, je me sens chez moi, je veux m’inscrire dans la durée avec ce club. On va prendre le temps de se voir avec le président pour voir ce qu’on peut faire » Pape Gueye – Source : Zone Mixte (29/12/2022)

Il y a quelques jours, Igor Tudor évoquait le mercato olympien et notamment la possibilité de recruter pour se renforcer offensivement.

« Payet est un joueur important pour l’équipe, même s’il ne joue pas. Demain face à Toulouse, il va débuter le match. On doit faire des choix au niveau de l’attaque. Avec la blessure d’Harit, la situation de Gerson et le départ de Suarez, on est limités. Une demande offensive au mercato? C’est une décision du club que l’on a pris conjointement. C’est factuel. On a 3 joueurs qui ne sont plus là, on a besoin de recruter. Il nous faut des joueurs de qualité, qui peuvent marquer » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (28/12/22)

