Gautreau souligne ce qu’il va toujours manquer à l’OM dans les gros matchs..

Pour la reprise de la Ligue 1 après une longue trêve, l’OM s’est imposé 6-1 à domicile face au TFC. Une large victoire qui redonne confiance à l’équipe et qui envoie un signal fort pour le reste de la saison.

Les supporters marseillais ont été gâtés pour ce match de reprises pendant les fêtes avec pas moins de six buts marqués par les Olympiens. Les joueurs de Tudor ont eu de belles séquences de jeu collectif avec également de jolies individualités. Dans l’After Foot, le journaliste Florent Gautreau explique ce qu’il manquera à l’OM pour le reste de la saison lors des gros matchs notamment.

Il va manquer des joueurs de poids devant !

« Ce qui est très très fort aujourd'hui, je pense que Tudor y est pour beaucoup, parce que dans ce cadre là les coachs font encore des erreurs. Ils font encore des matchs complètement ratés, et à l'inverse il y a des équipes comme l'OM qui ne le font pas. C'est un peu ce qu'on disait sur l'exigence et la nécessité d'avoir tout ses mecs à bloc et qui courent, Tudor a cette garantie là quand même, il a tout de suite une équipe à bloc. Ce que je remarque aussi que sur ces six buts, c'est typique aussi sur cette équipe là et du jeu de Tudor, justement ils n'ont pas vraiment de très bons attaquants, c'est la répartition des buts : tout le monde marque ! Même Rongier ! Les remplaçants, Rongier, qui ne marque jamais, Kolasinac… C'est aussi un symbole. Alexis Sanchez n'a pas marqué mais c'est aussi parce qu'il a laissé le péno à Under parce qu'il lui a demandé. Ils se sont arrangés. C'est le symbole typique d'une équipe totalement collective. Y compris avec cette gestion Payet, qu'il a mis dans le système. C'était compliqué à avaler pour Payet mais il l'a accepté, là il se retrouve titulaire de manière un peu surprenante mais voilà. En gros il a concerné tout son groupe, c'est une équipe collective, par contre ce qu'il va manquer toujours dans les matchs importants, ce sont des joueurs de poids devant, de vrais attaquants. En plus on parle de plus en plus du départ de Sanchez je ne sais pas si ça va se vérifier. C'est quand même rassurant, et c'est la première fois de l'Histoire depuis longtemps qu'ils mettent six buts. Cette saison ils ne l'ont pas fait, ils étaient montés à quatre : c'est pas totalement anodin parce qu'ils marquent un coup en remontant sur le podium avec cette victoire. » Florent Gautreau – After Foot – 29/12/2022