Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha est arrivé cet hiver en provenance de Braga. Lancé dans le grand bain contre Nice dès son arrivée, on ne l’a pas revu dans le 11 de départ depuis. Une situation qui interroge beaucoup.

L’OM est un club très exigeant

L’enthousiasme des supporters Marseillais pour Vitinha s’est fait ressentir dès son arrivée. Titularisé quelques heures après son transfert, contre Nice (1-3), il n’a depuis ramassé que quelques minutes de jeu lors des derniers matches de Ligue 1. Si Igor Tudor le fait rentrer, c’est toujours aux environs de la 80ème minute.

En conférence de presse, interrogé sur le cas Vitinha, l’entraîneur avait répondu « je choisis la solution qui nous permet de gagner plus facilement ». Malinovskyi avait également dû répondre à une question sur l’avant-centre portugais et avait expliqué que c’est « un jeune qui doit prouver auprès de l’entraîneur. Il faut travailler« .

Mis en compétition avec un Alexis Sanchez qui a pu prouver auprès du Croate et qui enchaîne les bonnes performances, le joueur de 23 ans doit redoubler d’effort pour espérer avoir sa chance, tout en s’adaptant à un championnat qu’il ne connaît pas.

Antonio Soares, du quotidien portugais Diaro de Noticias, croit toujours en lui et rassure les Marseillais quant à son niveau et son adaptation. Il faudra sûrement attendre l’année prochaine pour admirer les vraies qualités de l’ancien joueur de Braga.

Il faut lui laisser du temps

« Il est jeune, il faut lui laisser le temps. Il existe un écart entre les championnats portugais et français. Et l’OM est un club très exigeant, avec beaucoup de pression, plus qu’à Braga. Un club avec un groupe plus compétitif où il est difficile de percer aux côtés d’un Alexis Sanchez. On verra le vrai Vitinha la saison prochaine… » Antonio Soares – Source : La Provence (17/03/23)

