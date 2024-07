Mercato OM : « oui ce reset était nécessaire ! »

L’OM finalise son mercato alors que le début de saison arrive à grands pas. Walid Acherchour, éditorialiste dans l’After Foot de RMC, est revenu sur la préparation de cet été avec le nouvel entraîneur, De Zerbi. Un recrutement qui promet de belles choses sur le papier.

Invité à réagir à la préparation de l’OM cet été, Walid Acherchour, éditorialiste de l‘After Foot, s’est montré plutôt optimiste malgré quelques interrogations qui subsistent. « Personne n’a dit que l’OM allait gagner la Ligue 1. On dit juste que l’année prochaine dans un championnat à 1 match par semaine, sans coupe d’Europe et avec 2-3 bons joueurs en plus, oui ce reset était nécessaire quand tu vois les cadavres footballistiques de l’année dernière. Je trouve que tous ces joueurs les Sarr, les Ndiaye et tous ces mecs-là qui doivent sortir, Longoria arrive à bien les vendre. «

» Cette année, le contexte est différent «

» Ils ramènent en plus des joueurs que De Zerbi veut. Il ne faut pas oublier que l’année dernière tu as le barrage qui te conditionne toute la saison. Cette fameuse 3eme place que tu perds face à Lens t’a tué toute ton avant-saison, car les recrues n’étaient pas prêtes physiquement. La cette année c’est un contexte différent. « Un OM qui promet une grande saison sur le papier, malgré les doutes qui persistent sur la gestion du club. Rendez-vous en fin de saison pour faire le bilan.