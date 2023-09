Mercato OM : Ounahi, dossier clos ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Titulaire en début de saison comme milieu gauche, Azzedine Ounahi a perdu sa place et se retrouve remplaçant avec un temps de jeu limité. Pour autant, un départ de l’international marocain n’est pas à l’ordre du jour.

A l’occasion de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité, Pablo Longoria s’est prêté à l’exercice du bilan mercato de l’OM. Le président a été interrogé sur le dossier Ounahi, sa réponse est claire : l’OM n’a reçu qu’une offre de prêt qui a rapidement été refusée. Le milieu de terrain va rester à Marseille et va se battre pour gagner sa place dans le onze de Marcelino.

« En toute transparence, on a reçu seulement une offre de prêt pour Azzedine qu’on a refusé après cinq minutes car on espère compter avec lui cette saison. » a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

Le nom d’Azzedine Ounahi a été évoqué en Turquie ou encore en Arabie Saoudite, deux championnats ou le mercato est toujours ouvert. Pour autant, l’international marocain ne veut pas non plus entendre parler d’un départ un peu plus de six mois après son arrivée à l’OM. Selon Foot Mercato, Azzedine Ounahi serait convaincu de pouvoir s’imposer à Marseille.

👉🏼 Azzedine Ounahi et son entourage ne souhaitent pas quitter l’OM.

L’international marocain est convaincu qu’il peut s’imposer. (FM) #TeamOM pic.twitter.com/3vNiJydKmx — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 4, 2023

Sur son compte Twitter, Nabil Djellit a rappelé qu’Ounahi n’était pas titulaire lors du match face au FC Nantes : la deuxième fois d’affilée après la rencontre face à Brest à domicile où Harit était préféré. Cette fois, c’était Joaquin Correa qui était au poste de milieu gauche. Pour Nabil Djellit, c’est un gros désaveu pour le Marocain qui pourrait être tenté par un départ vers une destination où le mercato n’a pas encore fermé ses portes ! « Ounahi est de nouveau remplaçant à l’OM. Au moment de son recrutement, on lui avait vendu un autre rôle. Pour rappel, l’Arabie Saoudite ferme le 7 septembre, prévient Nabil Djellit sur son compte Twitter. Va falloir rester attentif »