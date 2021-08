En vue d’un éventuel départ de Darío Benedetto cet été, Pablo Longoria serait à la recherche de son remplaçant depuis plusieurs semaines. Après avoir évoqué le nom de Giovanni Simeone, l’OM serait désormais tourné vers le profil de Cyle Larin.

Pablo Longoria semble avoir ciblé un nouveau joueur dans le secteur offensif. Pour anticiper un éventuel départ de Darío Benedetto à l’intersaison, le président olympien lui chercherait activement un remplaçant. Ces dernières semaines, le nom de Giovanni Simeone était régulièrement évoqué du côté de l’Italie. Toutefois, les négociations semblent être au point mort entre l’Olympique de Marseille et Cagliari. Par ailleurs, Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste du côté de la Turquie.

Cyle Larin dans le viseur ?

À en croire les informations révélées par Ajannspor, l’Olympique de Marseille s’intéresserait de près au profil de Cyle Larin. À 26 ans, l’attaquant canadien évolue du côté de Besikstas. La saison dernière, au terme d’un championnat disputé, il a été l’un des grands artisans du titre remporté par Besiktas. En effet, l’international canadien a inscrit pas moins de 19 buts en 38 apparitions. Des performances le classant à la troisième position des meilleurs buteurs du championnat turc. Du haut de ses 1m88, Cyle Larin est un attaquant également capable d’évoluer sur l’aile droite ou sur l’aile gauche. Ce qui fait de lui un attaquant polyvalent. En cas de venue, il serait une option intéressante pour Jorge Sampaoli.

Toutefois, l’OM ne serait pas le seul club intéressé par l’attaquant canadien. Toujours selon les informations de Ajannspor, d’autres clubs de Ligue 1 seraient à ses trousses. En effet, Bordeaux et Rennes le suivent également de près. En revanche, l’OM pourrait avoir quelques avantages face à ses concurrents dans ce dossier. Ceux de disputer l’Europa League la saison prochaine et de prétendre aux premiers rôles en championnat. Reste à savoir si les discussions évolueront. En cas de transfert, les dirigeants de Besiktas ont fait savoir qu’ils attendraient au moins 8 millions d’euros pour se séparer de leur buteur.

🎯 ÖZEL Marsilya, Bordeux ve Rennes kulüpleri, Beşiktaş’tan Cyle Larin’i transfer etmek için nabız yokluyor. 👀 💰 Beşiktaş, Cyle Larin için 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. pic.twitter.com/cXNlYuYWfk — Ajansspor (@ajansspor) August 4, 2021

Quelques clubs sont intéressés par Benedetto – Pablo Longoria

En conférence de presse la semaine dernière, Pablo Longoria avait tenu à faire le point sur les dossiers Arkadiusz Milik, qui revient de blessure, et Darío Benedetto, qui serait proche d’un départ.

« Milik, on considère qu’il va revenir début août pour la préparation. Il doit faire un nettoyage de son genou après ses problèmes avant l’Euro 2020 et le dernier match à Metz où il prend un coup. La question du Mercato ne dépend pas seulement de nous. Pour le moment Benedetto est sous contrat avec nous. Il y a quelques clubs qui sont intéressés, c’est public. Mais on va attendre de prendre le temps de négocier. Dans le mercato, il faut se donner du temps. Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n’est pas qu’économique, c’est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)