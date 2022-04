Mercato OM: Pablo Longoria aurait déjà quelques accords pour le prochain mercato !

Comme à son habitude, Pablo Longoria travaille en amont sur les mercatos. Le président marseillais aurait même déjà conclut des accords avec certains joueurs selon les informations de Mathieu Grégoire. Des joueurs libres pourraient rejoindre l’effectif plutôt rapidement.

Pablo Longoria se serait d’ores et déjà lancé sur le marché des transferts en vue du prochain mercato estival. Rien d’étonnant lorsque l’on connait la quantité de travail qu’il réalise en amont de chaque période de transfert. Si Samuel Gigot rejoindra librement l’Olympique de Marseille à l’été prochain, Pablo Longoria aurait déjà quelques accords avec d’autres joueurs. C’est en effet ce qu’à annoncer Mathieu Grégoire sur le compte Instagram de France Football. Le journaliste de L’Equipe laisse entrevoir un été agité sur la Canebière.

« Longoria a-t-il déjà des accords avec des futures recrues ? Oui, il a déjà des accords dans le sens où il travaille en amont sur le mercato. Il aime bien multiplier les pistes. L’OM pourrait être interdit de recrutement et il faut anticiper les prochains mercatos. Aujourd’hui, Longoria travaille en amont comme avec Gigot et il a avancé avec des joueurs qui seraient libres et qui pourraient rejoindre rapidement l’OM » Mathieu Grégoire – Source: France Football

Gigot ne viendra que cet été

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Il y a plusieurs semaines la possibilité de le voir rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie a été évoquée. L’ambassade de France avait en effet conseillé aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent. L’arrivée à l’OM de Samuel Gigot avant la fin de saison a visiblement été étudiée. Toutefois comme le confirme le journal l’Equipe ce jeudi, le défenseur central devra patienter jusqu’à la fin de saison pour revêtir le maillot blanc. En effet, l’OM n’a aucune marge financière et reste encadrée par la DNCG. Le quotidien sportif évoque également le souhait de maintenir un certain équilibre au sein du vestiaire olympien.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)