Mercato OM : Pablo Longoria fait le point sur le dossier Caleta-Car

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a fait le point sur le dossier Caleta-Car.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le président Pablo Longoria était en conférence de presse pour présenter le Chilien mais a également évoque quelques dossiers de la suite du mercato de l’OM. Questionné sur Duje Caleta-Car, le dirigeant affirme qu’il n’a pas changé sa politique au sujet des fins de contrat.

« La situation de Caleta Carc c’est un cas particulier. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, on a parlé avec l’entourage du joueur » Pablo Longoria Source : Conférence de presse (10/08/22)

Que va-t-il arriver à Caleta-Car?

Que peut-on comprendre de cette réponse qui n’en est pas réellement une? Le Croate pourrait soit se retrouver en réserve pour refus d’avoir prolongé ou quitter le club… Le défenseur pourrait également accepter de prolonger son contrat avec l’OM afin que le club puisse lui trouver une porte de sortie cet hiver voire l’été prochain. Sinon, il ne reste que quelques semaines à Longoria pour vendre Caleta-Car avant la fin du mercato estival. Pour le premier match de la saison face à Reims au Stade Vélodrome (victoire 4-1), il n’était pas disponible et c’est Leonardo Balerdi qui a joué à cette position. L’Argentin n’a pas franchement rassuré et est coupable du seul but encaissé par l’OM.